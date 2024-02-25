港超聯　晉峰主場激鬥東方

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（25日）好戲連場，其中青衣運動場由晉峰主場鬥東方。

「粉紅兵團」今場有金賢昊缺陣，鄭璟昊先列後備，正選起用梅田小太郎、李倫權、金相佑、奧迪加及文智星5名外援，配合曾俊軒、黃政德和龐焯熙3名U22。東方則強陣出擊，葉鴻輝把守最後一關，高素巴耶夫、鐘樂安扼守中路，馬高斯、巴拉克坐鎮中場，入球重任落在巴科爾身上。

晉峰正選：

1 龐焯熙 [GK]

7 黃政德

8 邵昀俊

10 梅田小太郎

13 許澤崴

18 曾俊軒

19 林樂賢

33 李倫權

77 金相佑

80 奧廸加

99 文智星

後備：

42 陳嘉昊

86 麥梓軒

5 楊憲樂

11 紀思昊

17 何思哲

20 鄭璟昊

24 林浩軒

29 呂卓芹

30 黃韜霖

37 徐竟柔

72 翁嘉禧

88 歐陽浩銘

東方正選：

1 [GK] 葉鴻輝

2 賀爾

3 高素巴耶夫

5 鐘樂安

7 巴科爾

8 巴拉克

11 黃皓雋

17 柳志成

22 梁冠聰

23 馬希偉

27 馬高斯

後備：

26 [GK] 廖富源

6 郭崇毅

15 黃浩然

16 梁振邦

19 于楊

28 蕭政

30 黃梓浩

33 高銘浩

35 林千裕

42 楊棟棋

44 柏拔

77 李俊霆

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（25日）好戲連場，其中青衣運動場，將會晉峰主場鬥東方。「粉紅兵團」為爭取新年後首勝仍要繼續努力，至於想拉近與前列差距的東方，同樣要力爭重返勝軌，搶分好戲不容錯過。（on.cc東網周日下午3時直播；港台電視32晚上10時播映）

晉峰上場相隔約1個月再出戰，最終反勝為敗，以1比3不敵港會，各項賽事近5場未嘗一勝，總教練何信賢認為短時間內，連失兩記十二碼成落敗關鍵，希望年青球員繼續學習。晉峰早前曾在「足總盃」8強1球僅負東方，「何Sir」期望今場在防守上有所改善：「首要唔好輸咁多死球，要守住馬高斯嘅頭槌，真係好傷腦筋。」陣容方面，袁世傑將繼續缺陣。

晉峰接下來面對東方，前鋒何思哲指對方今季表現一貫穩定，防守甚具記律性，自己會嘗試踢得更主動，藉此幫助球隊製造更多攻勢及入球。另外，「粉紅兵團」下半季簽入不少新援，何思哲亦對他們讚不絕口：「新外援全部態度正面，而且好虛心學習，建立一個專業球員嘅榜樣，有助帶動我哋本地球員，一齊提升實力。」

東方至今5次在港超聯賽與晉峰碰頭全勝，往績一面倒佔優，今季繼「足總盃」後再遇晉峰，主教練盧比度（Chino）指球隊進攻表現有待改善：「作客青衣鬥晉峰係好困難，尤其對手踢逼搶戰術，唔會輕易放過任何爭波機會，我哋喺製造機會同處理埋門方面，精準度要再提升，我哋轉化機會為入球嘅機率仍然太低，你呢方面要再做好啲。」累積10面黃牌的丹尼爾要坐多1場波監，至於巴科爾及高素巴耶夫兩大主力停賽後齊齊復出。

前鋒洛迪古斯（Bleda）早前獲批特區護照完成入籍程序，這位33歲前鋒經歷大傷後，目前康復進度良好，近日已落球場進行跑步等訓練，Chino也分享到洛迪古斯的近況：「Bleda已經可以喺球場進行唔同類型嘅訓練，雖然距離復出仲有一段時間，但相信季尾有望復出，佢係好球員，入籍對港隊或東方都係好事。」至於余在言仍受膝痛困擾，今場倦勤。