19歲「新美斯」起孖　艾美利亞爆冷逼和馬體會

周日(25日)凌晨西甲爆出冷門，包尾球隊艾美利亞主場以2比2對逼和勁旅馬德里體育會，上月由AC米蘭外借去艾美利亞嘅19歲阿根廷新星盧卡羅美路，今仗大發神威，首次擔任正選，立即梅開二度，證明自己孭得起「新美斯」稱號。

今場成為阿根廷球員表演舞台，全場4個入波都來自阿根廷人，開賽2分鐘，馬體會憑前鋒安祖哥利亞射入打開紀錄。艾美利亞為搶分護級亦不甘示弱，27分鐘盧卡羅美路個人表演，盤球殺出重圍，轉身遠射入網，入波風格有美斯影子，佢加盟艾美利亞第3次上陣終於開齋。

換邊之後，迪保羅左路長驅直進，殺入禁區起腳省中對手改變方向入網，再次為馬體會領先，但後輩盧卡羅美路仲搶鏡，64分鐘喺禁區右路勁射入網，為艾美利亞搶回1分。

身高1米65嘅盧卡羅美路，身形、踢法都同美斯相似，亦去過巴塞隆拿青年軍試腳，但未獲留用。佢效力馬略卡期間，以15歲零219日成為西甲史上最年輕上陣球員，因而有「新美斯」之稱。

不過，盧卡羅美路之後去意甲搵食，效力拉素及AC米蘭都缺乏上陣機會，上月被A米外借去艾美利亞，經過今仗轟入2球精彩表現後，令低沉多時嘅足球事業重現曙光。