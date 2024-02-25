港超聯　東方作客青衣場派4蛋

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（25日）好戲連場，其中青衣運動場由晉峰主場鬥東方。東方憑巴科爾、梁冠聰、巴拉克及于楊各建一功，最終以4比0獲勝，終止各項賽事3場不勝走勢。

「粉紅兵團」今場有金賢昊缺陣，鄭璟昊先列後備，正選起用梅田小太郎、李倫權、金相佑、奧迪加及文智星5名外援，配合曾俊軒、黃政德和龐焯熙3名U22。東方則強陣出擊，葉鴻輝把守最後一關，高素巴耶夫、鐘樂安扼守中路，馬高斯、巴拉克坐鎮中場，入球重任落在巴科爾身上。

實力佔優的東方，4分鐘先有馬高斯罰球射高，14分鐘巴科爾傳中，巴拉克撞射惟角度太正。8分鐘後東方慘食詐胡，高素巴耶夫交出長傳，巴科爾近門射入，但旁證指前者越位在先。晉峰隨後站穩陣腳，40分鐘林樂賢近射不中目標。補時階段巴科爾接應角球頭槌頂入，半場東方領先1球。

易邊後東方繼續搶攻，先有巴拉克開出罰球，馬高斯頭槌頂斜。58分鐘東方再下一成，巴科爾禁區內被龐焯熙撲跌，球證直指十二碼，梁冠聰主射破網，領先2比0。東方得勢不饒人，3分鐘後黃皓雋推順來一腳遠射，龐焯熙撲出不遠，巴拉克門前補中得手。東方尾段未有放軟手腳，臨完場前後備入替的于楊，近門撞入為東方埋齋，最終東方贏晉峰4比0，全取3分。