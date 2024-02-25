港超聯　傑志大勝香港U23　逼近榜首

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（25日）連場激戰，其中傑志坐鎮旺角大球場與香港U23正面交鋒。最終「藍鳥」憑基爾頓和伊高沙托尼梅開二度，加上祖連奴和畢頓各有1球進帳，以6比0大勝對手，並追至僅落後榜首理文1分。

主隊有石皓心首度於聯賽擔正，羅拔圖及羅梓駿鎮守後防，鄭展龍控制中場，助祖連奴、伊高沙托尼及潘沛軒攻堅；至於香港U23，杜國樑及梁煒烽鎮守中路，林學曦負責創造突擊機會，郭子堦先列後備。

由於榜首理文日前失分，因此傑志今仗只要全取3分，就能追至僅落後「黃黑軍團」1分。開賽僅5分鐘，潘沛軒接應伊高沙托尼傳中，把皮球撞入，但VAR覆核後確認有傑志球員越位在先，入球無效。其後祖連奴把皮球送入網窩，同樣被判「詐胡」。25分鐘，伊卜拉伊木.庫爾班左路傳入禁區，祖連奴回後，基爾頓射成1比0。

戰至上半場中後段，鄭展龍禁區內被梁煒烽踢跌，球證到場邊觀看VAR後判罰極刑，基爾頓操刀射入今場第2個入球。44分鐘，羅梓駿助攻祖連奴射破雲天樂十指關，「藍鳥」半場領先3球。

傑志換邊後繼續搶攻，48分鐘，潘沛軒左路傳中，祖連奴門前頂高，7分鐘後，今場表現活躍的伊高沙托尼右路推大位勁射，被雲天樂擋出。其後伊高沙托尼於60分鐘起，3分鐘內連入兩球，「藍鳥」以5球遙遙領先。後備入替的迪美路夫射門欲旺盛，惟他先後幾次埋門皆無法擴大比數，結果畢頓完場前錦上添花，傑志贏6比0完場。