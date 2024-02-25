港超聯　孫銘謙缺陣　盧比度：佢離港傾緊轉會

早前對冠忠南區的聯賽，或成孫銘謙（白衫）代表東方最後一仗。（資料圖片）

東方周日（25日）在青衣運動場出戰「中銀人壽香港超級聯賽」，以4球擊敗晉峰，惟孫銘謙今場卻未入大軍名單。賽後主教練盧比度（Chino）向記者解釋，「孫銘」目前已離開香港處理轉會事宜，並指上場聯賽對冠忠南區，或成這名前鋒今季最後一次為東方上陣。而據悉「孫銘」現正身處內地，有望在中國聯賽落班。

上場對冠忠南區有份入球的孫銘謙，今場對晉峰卻未入大軍名單，賽後東方主教練盧比度（Chino）表示這名年輕前鋒，已經離港處理轉會事宜，惟未有透露球隊會否收取轉會費：「大約喺『高級組銀牌』決賽前，收到有球隊對『孫銘』有興趣，佢目前唔喺香港，準備緊轉會嘅事。一有消息球隊就會盡快公布，相信手續好快完成，上場對南區相信好大機會係佢，今季最後一次為東方上陣。」

對於「孫銘」或即將離隊，Chino承認對東方影響很大，又笑言陣中暫時仍未有球員，可以取替這名主力，但強調自己和球隊皆會為球員著想，希望「孫銘」可以把握好今次外流機會，藉此繼續進步：「近幾年好多人關注『孫銘』，佢係一名有潛質年輕球員，上季仲係入波最多嘅華人球員，早前喺亞運都踢得好好。」