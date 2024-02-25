傑譚葬禮後一天　另一肯尼亞馬拉松選手賽後死亡

肯尼亞長跑選手賽後倒下，拯救無效死亡！32歲馬拉松跑手傑生（Charles Kipsang）周六（24日）參戰喀麥隆賽事，更一度領先，惟完賽後需要醫護人員急救，送院後返魂無術。這是肯尼亞田徑壇繼馬拉松世界紀錄保持者傑譚意外去世後，第2位現役選手英年早逝。

傑生參加的Cameroon Mountain race屬喀麥隆布伊亞傳統賽事，比賽於早上7時於運動場起步，約600名來自多地的跑手需跑上高山，再落山跑回，全程38公里，傑生已是第4次赴會。他在比賽一度領跑，但至最後約1公里時乏力，身體出現不適，於是被多人追過。傑生竭力向終點進發，最終以第16名完成。然而，他過了終點線後倒地，由在場醫護為他急救，試圖令他復甦，不過最後他在送往布伊地區醫院途中，已證實死亡，享年32歲。

喀麥隆西南政府代表表示，傑生賽事前未有報告有任何身體毛病，而賽會也未有證實傑生的死亡原因。傑生被視為賽事的焦點選手，而比賽最後由尼沙賓拿以4小時48分鐘奪得冠軍。

傑生的驟逝令肯尼亞田徑壇承受再一次的打擊，事實上，「馬拉松世一」傑譚本月中才因車禍而殞命，就在傑生出賽前一日才舉行了葬禮。肯尼亞總統魯托也有出席喪禮致哀。