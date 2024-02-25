港超聯　冠忠南區作客5球炒港會

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（25日）連場激戰，其中港會於主場香港足球會足球場擺下擂台，硬撼冠忠南區。結果南區靠佐佐木周梅開二度，以及積遜及李小恆各入1球，加上積施利擺烏龍，作客以5比0擊敗港會，重返勝軌。

港會今場由邁亞把關，劉學銘及菲杜化搭檔中堅，上場梅開二度的麥美倫坐鎮中場，前線有里奧及福保羅負責肩負入球重責；南區有積遜今季首次於聯賽擔正，與史提芬彭利拿聯手攻堅，李小恆及艾華提供兩翼側擊。

兩軍今季第3度在港會場交手，南區開局靠倒戈的李小恆發圍，12分鐘，佐佐木周傳入禁區頂，李小恆用速度壓贏積施利，窄角度起腳中網側。1分鐘後，李小恆推入大位勁射僅僅柱邊出界。雙方半場互無紀錄。

易邊後南區迅速入局，47分鐘積遜單刀赴會，笠死出迎的邁亞入網，打破場上僵局。54分鐘，艾華埋門被邁亞撲出，後上的李小恆補中，球證一度吹罰入球無效，不過看完VAR後改判入球成立。66分鐘，南區右路傳中，導致積施利擺烏龍，南區進一步擴大領先優勢。比賽後段，南區再有佐佐木周梅開二度，最終為球隊鎖定5比0勝局。