安達斯彭利拿2022年7月正式由曼聯轉投富咸後，獲得重生，根據英國《太陽報》爆料，比利時國家隊主帥泰迪斯高有意徵召呢位巴西裔球員入伍，出戰今屆歐國盃決賽周，但安達斯彭利拿卻拒絕，因為佢仲未放棄重披「森巴戰衣」嘅夢想。

安達斯彭利拿嘅爸爸巴西人，媽媽有德國血統，佢喺比利時出世，自細喺歐洲生活及接受培訓，曾經為比利時U15至U17小國腳上陣，直至2014年決定「認祖歸宗」代表巴西U20，並協助球隊獲得2015年世青盃亞軍。

彭利拿2018年晉身巴西大國腳，出戰熱身賽對薩爾瓦多，成為巴西國家隊超過100年以來，首位喺外國出生嘅上陣球員，極具歷史意義。不過，該仗亦係安達斯彭利拿至今唯一一次為巴西披甲，根據國際足協規例，球員如果只係踢熱身賽，仲可以「轉會」選擇代表其他國家隊，所以引來泰迪斯高注意，邀請安達斯彭利拿為出生地比利時效力。

不過，安達斯彭利拿已拒絕泰迪斯高好意，佢接受巴西傳媒訪問時話：「佢哋(比利時足總)季初接觸過我，亦聯絡我嘅經理人，問我願唔願意接受徵召，我嘅答案好清晰，我係巴西人，夢想係代表巴西隊，冇嘢可以改變我嘅想法。」安達斯彭利拿已經28歲，加上未知巴西幾時重召佢，放棄代表比利時之後，恐怕難有機會參加國際大賽。