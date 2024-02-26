利物浦加時挫車仔奪英聯盃！4冠王過頭關

周日（25日）於溫布萊球場舉行嘅英聯盃決賽，天殘地缺嘅利物浦，憑華基爾雲迪積克加時頭槌頂爆車路士，以1比0贏波，第10度封王，亦為歡送季尾離隊嘅主帥高普、劍指4冠（英聯盃、英超、英足盃、歐霸盃）嘅目標，先過頭關。

利物浦飽受傷患困擾，除咗阿歷山大阿諾特、蘇保斯拉爾、居迪斯鍾斯、迪亞高祖達及艾利臣比加等一早已知倦勤外，兩大射手穆罕默德沙拿同達雲紐尼斯不但未獲擔正，連後備都冇份，看來傷勢唔輕，鋒線焗用哈維艾利洛、加普及路易斯迪亞斯組成3叉戟，車仔則強陣出擊，高爾彭馬、史達寧、安素費南迪斯等悉數正選。

雙方一開波即拳來拳往，13分鐘路易斯迪亞斯遠射畀柏度域擋出， 車仔即還以顏色，干拿加歷查右路橫傳，雖然史達寧起唔到腳，但後上嘅高爾彭馬快射，畀基利靴神勇救出不遠，尼高拉斯積遜立即衝前執雞，又畀遠藤航及時救駕閂出。之後紅軍中場賴恩格雲貝治被摩西斯卡些度侵犯受傷，要用擔架抬出場，主帥高普被迫用祖高美斯入替，冇耐更畀史達寧近射破網，不過傳波嘅尼高拉斯積遜越位在先，令車仔食咗鋪詐胡，完半場前紅軍先有加普頭槌中柱彈出，干拿巴特利近射又被利維高維爾瞓身解圍，半場互交白卷。

下半場接戰雙方繼續搏拳，59分鐘利物浦差啲憑死球打破悶局，華基爾雲迪積克接應左路罰球頂入，但球隊睇完VAR後判入球無效。69分鐘車路士角球開出，阿素迪沙斯後柱離門2碼，竟然膝頭頂高皮球，軟弱無力被基利靴沒收。75分鐘到車仔差啲入波，高爾彭馬禁區交橫，干拿加歷查後腳射門中柱彈出，未能打開紀錄。干拿加歷查之後85同86分鐘都有黃金機會，但同樣未能把握到。補時階段車路士門前混戰接二連三射門都射唔入，比賽進入加時。

雙方於加時都積極進攻，但兩軍門將都有水準演出，以為要互射12碼之際，於118分鐘，利物浦華基爾雲迪積克接應角球頂入，一箭定江山，為利物浦以1比0絕殺車路士，捧起今季首個錦標，歡送高普嘅「4冠王」先過頭關。