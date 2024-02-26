「億萬敗軍」寫決賽輸波紀錄　普帥同保利反面？

車路士喺英聯盃決賽不敵利物浦，失冠之餘仲寫下恥辱紀錄，佢哋成為英格蘭足球史上首支，連續6場本土盃賽決賽輸波球隊，賽後更被加利尼維利諷刺係「億萬敗軍」，引嚟領隊普捷天奴不滿。普帥亦自身難保，佢喺領獎嗰陣疑似無視老闆保利，傳聞車仔帥位難保。

車路士自2019年英聯盃決賽輸波後，近5年6度殺入本土盃賽決賽，遺憾嘅係全部都飲恨而回，當中3次係輸畀利物浦，寫下英格蘭史上最唔光彩紀錄。曼聯名宿加利仔為《天空體育》評述嗰陣話：「加時戰係高普細路對普捷天奴『億萬敗軍』，但車路士唔抵可憐，佢哋踢到畏首畏尾。」

車路士近2年斥逾10億鎊(約100億港元)買人，但普捷天奴仍交唔到貨，佢賽後反擊加利仔嘅「億萬敗軍」言論：「我尊重佢嘅意見，但唔會接受，如果比較2隊年齡其實係差唔多，利物浦最後係出咗幾個新人，但唔可以拎兩隊比較，環境同體系都完全唔同，佢咁講好唔公平。」

美國班主保利今場有去溫布萊觀戰，頒獎期間出現奇怪一幕，當普捷天奴上台拎亞軍獎牌嗰陣，竟然無視保利直行直過，反而停低同保利身邊嘅人握手，保利嘅表情就「年初四咁嘅樣」。普捷天奴賽前已被傳帥位岌岌可危，依家連最大捧盃機會都失去，唔少車仔都認為佢被炒只係時間問題。