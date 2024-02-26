61歲「乒壇嫲嫲」為巴黎續拼　馬龍光榮引退

在釜山舉行的團體世乒賽落幕，中國改勢贏得男、女團冠軍，而香港女隊也獲得一面銅牌並成功取得巴黎奧運入場券，然而61歲的乒壇長青樹倪夏蓮，即使未能率領盧森堡奪得奧運團體賽資格，但這位「乒壇嫲嫲」揚言會參加奧運混雙項目選拔，力爭踏上巴黎舞台。

盧森堡女團不敵葡萄牙之後，肯定無緣巴黎奧運團體賽，倪夏蓮錄了一段短片向球迷道歉：「我們盡了很大努力，沒有達到目標，很辛苦也很痛苦，我只能說對不起，但我們不願意放棄希望。」倪夏蓮在世乒賽煞科日向傳媒透露，她將會參加新加坡大滿貫、黎巴嫩的混雙奧運選賽：「在巴黎奧運之前，我會保持戰鬥。」

倪夏蓮在20歲時為中國隊女乒奪得團體世界冠軍，及奪混雙冠軍，26歲時遠赴盧森堡，直至37歲才首次代表盧森堡參加奧運會，而2020東京奧運會她以58歲之齡，成為奧運史上參賽的最年長球員，若她成功入圍巴黎奧運，將會再寫奧運歷史。

至於中國乒隊再次稱霸世界，男隊以3比0橫掃法國，實現11連冠，女隊則以3比2力挫日本捧盃，賽後樊振東與孫穎莎當選最有價值男女子運動員。值得一提是中國男隊第23次捧走世界冠軍後，33歲的「老大哥」馬龍亦宣布在世錦賽完美謝幕，以冠軍光榮引退。

馬龍在個人微博上帖文，「18年Thanks For all」並上載了一張與隊友領獎的冠軍照。馬龍於06年開始參加團體世乒賽，首次贏得世乒團體賽是08年，然而於2010及2012年再捧冠軍，2014年後他已成為國乒王牌，直至今年已完成了11連冠；這也是他生涯第29個世界冠軍。