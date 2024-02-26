韋迪父子現身　為香港東方奪甲一總冠軍慶功

前NBA球星韋迪繼去年8月再度訪港，周一（26日）出席品牌活動，帶同兒子Zaire和香港輪椅籃球代表隊交流，最後更為其個人品牌贊助球隊香港東方舉行祝捷會，慶祝球隊奪得今季甲一總冠軍。

曾為熱火3次贏得NBA總冠軍的韋迪旋風式訪港，周一上午出席品牌活動與球迷見面後，下午就來到西貢賽馬會西貢戶外訓練營，與香港輪椅籃球代表隊交流。韋迪和兒子Zaire與香港輪椅籃球代表隊成員余俊延進行投籃挑戰賽，眼見韋迪在更遠距離射「NBA三分」，原本只需射罰球的余俊延亦自告奮勇挑戰射三分，最終這名香港代表兩個回合共投進7球三分，成功擊敗韋迪兩父子，贏得全場掌聲！

其後香港東方球員黃浩賢及青年軍的吳委峻和鍾子豪，與輪椅籃球港隊成員進行3x3比賽，吳委峻更兩度投進三分球，盡顯射手本色，韋迪亦不忘為港隊代表余俊延打氣，增添氣氛。賽後，韋迪表示：「每次來香港都感受到大家的熱情，今天我想將愛傳給大家，好開心透過籃球跨越文化，一起分享對籃球的熱情，我知道你們一定付出了很多努力，才有今天的成就，希望你們繼續熱愛籃球。」

23歲的余俊延去年曾代表香港出戰亞殘運輪椅籃球外圍賽，他興奮地表示：「從沒想過能與NBA球星韋迪一起同場較量，另外亦好難得可以和香港東方籃球隊一起推廣輪椅籃球，令更多香港人認識這個運動。」余俊延於2018年起接觸輪椅籃球，並於一年後加入港隊，他表示：「我好細個就鍾意籃球，可以加入港隊亦是一個難得機會，我們每星期都進行訓練，最近亦轉打三人籃球，準備之後的比賽。」

香港東方早前贏得甲一總冠軍，韋迪亦為其贊助球隊開香檳慶祝。東方4月將出戰亞洲冠軍球會盃，領隊蔡芳裕表示：「完成本地聯賽後，球隊上下放農曆新年假，預計將於3月初復操，開始備戰亞冠盃。根據賽事章程，外援可『註3出2』，麥洛連會是其中一位外援，至於基拔我們未確認他是在此賽事屬於本土球員還是外援，所以另外正物色新外援，應該會是一名後衞。」

對於香港相隔多年後再有球隊出戰亞冠盃，蔡芳裕表示歡迎：「20多年前我效力威立在亞冠盃贏過一冠一亞，效力永倫時亦拿過前4，接近20年之後，香港再有球隊挑戰亞冠盃，對我們來說絕對是別具意義。香港東方贏過兩屆ABL冠軍，今次挑戰亞洲頂級賽事，讓我們在亞洲舞台展示香港籃球的實力，很多外地聯賽都沒有將香港球員納入『亞援』名額，正是因為香港球隊打得太少亞洲比賽，所以亞冠盃這樣的比賽相當重要。」