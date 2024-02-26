【英超】錘仔頹爆　撐賓福特先發制人

今輪英超壓陣戲上演中游大戰，韋斯咸主場鬥賓福特。韋斯咸近8場不勝愈踢愈沉，包括最近3連敗，要求主帥莫耶斯離開嘅聲音愈嚟愈大，今場主場可能更綁手綁腳。賓福特自艾雲東尼復出後，球隊火力回歸，作客照攻，近5場作客4次先開紀錄，推介賓福特第一隊入球。（Now 621周二凌晨4時直播）

韋斯咸其實一向都係中游分子，依家排第9算係恰如其份，只不過早幾年上過第6及第7，有得踢歐洲賽，前年歐霸入4強，舊年歐協聯仲攞埋冠軍，球迷個胃口自然餵大咗。

不過「錘仔幫」近期頹到爆，近8場不勝，包括最近3連敗，有5場「食白果」。輸畀曼聯同阿仙奴情有可原，但兩連敗搞到隊波沉晒，上周作客森林又吞兩蛋，「Moyes Out」呼聲冇停過，主場出擊平時就係好處，但今日反而令球隊壓力更大，如果畀自己球迷噓仲冇癮，想贏又怕輸，肯定踢到綁手綁腳。佢哋最大問題係攻不銳、守不穩，入唔到波之餘，近7場都有失波，當中近4仗全部先失守。

「蜜蜂兵團」賓福特經過聯賽作客5連敗後，2比0作客贏狼隊總算止血，上仗亦僅以1球不敵曼城，球隊為咗遠離降班區，必定反客為主。王牌艾雲東尼自1月復出後，上陣6場射入4球，球隊攻力倍升，加上賓福特作客踢法搶韁，近5場作客4次先開紀錄，客隊第一隊入球玩得過。

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