戴巴拿「戴帽」　聯賽18戰創造17球

周二(27日)凌晨意甲，羅馬主場以3比2擊敗拖連奴，前鋒保羅戴巴拿上演「帽子戲法」射入3球，呢位30歲阿根廷國腳今季聯賽上陣18場創造17球，包括射入11球及6次助攻，重拾顛峰水平。保羅戴巴拿將於7月進入「特價時段」，其他聯賽球會可以用1,200萬歐元(約1億港元)買斷佢，勢必引來各大豪門爭奪。

羅馬上周中淘汰飛燕諾，打入歐霸盃16強，返到聯賽繼續有好表現，戰至40分鐘，阿斯蒙遭對手侵犯，博到12碼，保羅戴巴拿主射入網打開紀錄，不過拖連奴好快由杜雲沙柏達頂入扳平1比1。

換邊後，雙方繼續鬥攻，羅馬把握力較佳，57分鐘保羅戴巴拿離門約30碼遠射入世界波，再次領先，佢跟住同盧卡古「撞牆」後，近門射成3比1，69分鐘完成「帽子戲法」。雖然羅馬中堅甸恩曉贊之後擺烏龍，但無礙球隊全取3分。

主角保羅戴巴拿上季意甲上陣25場僅入12球，今季踢18場已入11球，其中近4次聯賽披甲有6球進帳，效率極高。賽後呢位阿根廷球星話喺羅馬生活，獲得重生，好喜歡呢個城市。不過，保羅戴巴拿今夏仍然有可能離隊，根據合約條款，由7月1日至31日期間，其他聯賽球會可以用1,200萬歐元買斷佢，只要呢位前鋒答應，就可以成事，唔需要羅馬批准。盛傳曼聯、車路士都睇中保羅戴巴拿，依家就睇佢有冇興趣去英超搵食。