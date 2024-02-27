亞錦賽煞科日港隊再添2銅　李思穎成獎牌王

被封為「小女車神」的李思穎及曹棨光，在印度新德里上演的場地單車亞錦賽煞科日，為港再添獎牌作結，他們分別在男、女子全能賽力拼下取得銅牌，協助港隊在今屆賽事共獲2銀8銅的成績，收穫甚豐。

一連六天的亞洲場地單車錦標賽落幕，李思穎周一在煞科日繼續為港爭取獎牌，出戰其主項的全能賽，結果與強手激戰後，不敵東京奧運銀牌得主兼世錦賽金牌的日本名將梶原悠未及中國的劉佳麗，以119分獲得季席。這也是思穎繼淘汰賽、捕捉賽及麥迪遜賽後，再踏上頒獎台，個人今屆收穫2銀2銅，成為港隊的「獎牌王」。

至於曹棨光在男子全能賽同樣表現出色，與強手比拼後力壓哈薩克車手，以145分獲得銅牌，曾獲兩屆亞運會金牌的日本名將橋本英也以218分奪冠，亞軍是印度的雲亞治（165分）。港隊是次在精英組總成績屢計2銀7銅，共9面獎牌於獎牌榜位列第6，日本隊則是大贏家共奪得15金2銀1銅；而港隊另一面銅牌則來自青年組別，小將們都表現出色。

港隊今屆亞錦賽成績：

男子青年捕捉賽銅牌 – 李恩浩

男子個人追逐賽銅牌 – 伍柏亨

男子記分賽銅牌 – 繆正賢

男子凱林賽銅牌 – 翁浚皓

男子全能賽銅牌 – 曹棨光

女子淘汰賽銀牌 – 李思穎

女子捕捉賽銀牌 – 李思穎

女子記分賽銅牌 – 梁寶儀

女子麥迪遜賽銅牌 – 李思穎及梁穎儀

女子全能賽銅牌 – 李思穎