4奪中國金球獎　武磊：國足已不是亞洲二流

2023「中國金球獎」周一（26日）揭盅，效力上海上港的武磊第4度獲獎。這位32歲前鋒接受內媒訪問時，談及國足近年戰績低迷，形容國家隊「已不是亞洲二流」，但強調所有球圈持份者，都需要在困難時期繼續努力。

武磊上季中超轟入18球，勇奪聯賽最佳球員，兼帶領上海上港捧走中超冠軍。頒獎禮前一日上演的超級盃，上海上港最終不敵上海申花，但無阻武磊繼2018、2019及2021年後，第4度贏得「中國金球獎」。過去曾外流西班牙3年的武磊，在發表頒獎感言時，承認對獲獎受之有愧：「中國國家隊過去幾年成績不理想，加上昨天的超級盃失利後，我都猶疑要不要來領獎。」他續指：「在中國任何與足球相關的事都非常不容易，都要面臨好大壓力，但在困難的時刻，越需要足球從業者一齊努力，營造更好的大環境。」

武磊早前隨國足出戰亞洲盃，最終分組賽3戰2和1負出局，兼取得零入球的尷尬戰績。在接受內媒專訪時，武磊也認為國足水平正被亞洲其他球隊趕上：「亞洲盃上能感到亞洲其他球隊進步非常明顯，他們的打法緊跟世界潮流。如果我們自己原地踏步，與對手的距離就會越來越遠。我們必須要承認，現在這個階段我們的水平已不是亞洲二流。」惟他對中國足球未來仍未絕望：「通過5年、10年腳踏實地朝著正確的道路前進，相信用不了太久，中國足球的水準就能有所提升。」