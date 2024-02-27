愛華頓減刑造亂局　護級對手睇法一致

英超護級形勢充滿變數，愛華頓周一(26日)就財政違規上訴案，成功將原本扣10分減刑至扣6分，聯賽排名由第17位升上第15位，護級壓力大大減輕。多支護級球隊都就減刑發表回應，盧頓領隊艾華斯等都表示要先顧好自己，但表明愛華頓面對嘅檢控仲未完，最終刑罰係點冇人知。

盧頓依家排尾3，原本落後踢多場嘅愛華頓1分，但依家就變成落後5分，領隊艾華斯表示：「我哋一直喺降班區，所以任務一直艱巨，依家情況清晰咗都係好事。愛華頓仲要面對其他檢控，但呢啲並唔係我哋控制，所以我哋要關注嘅係自己表現，我唔想依賴其他場外因素嚟決定命運。」

突然跌落尾4嘅諾定咸森林，嚟緊亦會同愛華頓一齊面對英足總嘅財政違規訴訟，領隊紐奴回應：「唔好理場外嘅紛擾，集中踢好自己嘅波，我嘅工作係幫球隊準備好比賽，官司嘅事有其他人處理，我哋只需要做好自己可以控制嘅事。」

至於周二(27日)凌晨2比4輸畀韋斯咸嘅賓福特，依家已跌落尾5，領隊法蘭克賽後被問到愛華頓減刑一事，法蘭克就拒絕回應：「我今日畀球員嘅表現激到好嬲，冇心情理其他事情！」