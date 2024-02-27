盧頓鐵桶陣專剋傳控　曼城睇定食半細起筷

英足盃16強賽事，衞冕嘅曼城作客盧頓，兩隊雖同屬英超球隊，但實力懸殊，「藍月亮」正力爭衞冕「三冠王」，睇重英足盃，盧頓喺榜下游掙扎，論牌面曼城贏面高唱入雲，不過佢哋近4場英足盃作客，有3次半場開1球或以下，所以上半場唔會過分進取，1.5球半場細值得留意。（無綫myTV SUPER周三凌晨4時直播）

近期歐聯重開，曼城要3線作戰，早前歐聯16強首回合作客哥本哈根順利贏3比1，而聯賽佢哋同利物浦及阿仙奴爭持不下，加上英足盃殺入16強，衞冕「三冠王」同步進行，3項賽事都會全力作戰。

而曼城最大優勢，就係唔怕頻密賽程，哥迪奧拿手上人腳充裕，而且不論主力及輪換陣容實力都擁有強勁戰鬥力，佢哋現時只有加華度爾一名傷兵，今場「夫添」出擊有信心贏波過關，不過近2場聯賽對賓福特同般尼茅夫都只係險勝1比0，進攻表現麻麻，今場就算贏到盧頓都只能小勝。

必須注意嘅係，今場賽事安排喺盧頓主場凱尼沃斯路球場舉行，球場為符合英超要求已進行修葺，但容量始終有限，曼城要喺呢個「細場」作戰不利控傳打法，發揮打折扣，仲隨時可能「氹仔浸蛟龍」，因此必須萬事小心。事實上盧頓藉主場出擊往往打高一皮波，試過大炒白禮頓4比0，同埋贏過紐卡素，不過射手伊利亞艾迪巴約受傷缺陣，攻力下降情況下，只能加強防守繼續擺鐵桶，加上曼城踢得謹慎，上半場好可能睇定先，1.5球半場細最有計。

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