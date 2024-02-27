亮相新東家發布會　安永佳加盟深圳新鵬城

中超新軍深圳新鵬城周二（27日）舉行新聞發佈會，公布隊徽及新賽季職球員陣容，其中港隊前鋒安永佳正式亮相落實加盟，新賽季將穿起19號球衣。

上季效力中甲球隊廣西平果哈瞭的安永佳，於聯賽斬獲18球，奪得中甲最佳球員，這位港隊前鋒在出戰亞洲盃決賽周前，已於個人微博宣布離隊，盛傳會加盟中超新升班球隊。在深圳新鵬城微博發布的宣傳片中，安永佳亦有出鏡，而是日球會發佈會上，安永佳就身穿新東家制服正式亮相，並獲現場觀眾報以掌聲歡迎。

現年27歲的安永佳為傑志青訓產品，及後負笈美國兼在當地出戰大學聯賽，畢業後返港加盟傑志出道，幫助球隊兩奪港超冠軍。2021年首次為大港腳披甲後，安永佳逐漸站穩港隊主力前鋒位置，前年更於亞洲盃外圍賽第3圈3戰全勤，幫助港隊相隔逾半世紀再奪決賽周資格，去年亦有份出戰亞運，隨港隊男足闖入4強，創歷屆最佳成績。

深圳新鵬城前身為四川九牛，上季於中甲封王兼取得中超升班資格，月初球會獲中國足協批准更改球會名字，並將主場搬遷至深圳。這支中超新軍與英超曼城、西甲基羅納及澳職墨爾本城等球會，同屬城市足球集團所有。新公布的深圳新鵬城隊徽，設計與幾間城市足球集團旗下球會都有幾分相似。