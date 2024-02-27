麥世霆打破100蛙香港紀錄　 亞洲分齡泳賽奪金

第十一屆亞州分齡游泳錦標賽於本月26至29日於菲律賓舉行，是次港隊共派出32名泳員(21女11男)參賽。首日比賽港隊已勇奪12面獎牌﹙6金3銀3銅﹚。

麥世霆於男子15至17歲組100米蛙泳決賽游出1分00秒95刷新大會及香港紀錄，奪得金牌。原紀錄由他以1分1秒28保持。另外，文薈喬於女子12至14歲組100米蛙泳決賽以1分10秒24打破大會及香港青年紀錄，並摘下一面金牌。

女子12至14歲組4X100米自由泳接力決賽，李芯瑤、文雪兒、文薈喬及李雨晴合力游出3分51秒08刷新香港青年紀錄，奪得一面銀牌。

男女混合15至17歲組4X100米自由泳接力決賽，張心悅、麥世霆、劉建希及馬紫玲以3分57秒58刷新大會紀錄，奪得金牌。

決賽成績一覽:

比賽項目

男子

100米蛙泳 15至17歲組 麥世霆 1:00.95 金牌 *刷新大會及香港紀錄

100米蛙泳 12至14歲組 劉礎迪 1:05.86 銅牌

女子

400米自由泳 15至17歲組 馬紫玲 4:27.25 金牌

100米蛙泳 18歲或以上組 林凱喬 1:10.83 銀牌

100米蛙泳 12至14歲組 文薈喬 1:10.24 金牌 *刷新大會及香港青年紀錄

100米蛙泳 12至14歲組 梁詩琪 1:11.83 銅牌

200米個人混合泳 15至17歲組 馬麗雅 2:19.53 金牌

50米背泳 15至17歲組 張心悅 29.04 銀牌

4X100米自由泳接力 18歲或以上組

許嘉玲、黃寶賢、林凱喬及吳麗華 3:58.59 銅牌

4X100米自由泳接力 15至17歲組

馬麗雅、吳綽恩、林韵晴及莫思騏 3:56.76 金牌

4X100米自由泳接力 12至14歲組

李芯瑤、文雪兒、文薈喬及李雨晴 3:51.08 銀牌 *刷新香港青年紀錄

男女混合4X100米四式接力 15至17歲組

張心悅、麥世霆、劉建希及馬紫玲 3:57.58 金牌 *刷新大會紀錄