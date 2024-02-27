賽馬會菁英盃　A組邊隊首名？踢埋今場就知

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「賽馬會菁英盃」周三（28日）假旺角大球場上演A組獨腳戲，大埔與冠忠南區會決出小組首名誰屬，兩隊近況甚佳，地區大戰一觸即發。（on.cc東網周三晚上8時按次收費直播）

上場於聯賽逼和爭標分子理文的大埔，首循環曾以1比3不敵南區，賽前以較差對賽成績屈居A組第2。由於B組出線形勢仍存有變數，主教練李志堅表示暫時不會考慮4強對手，為了應付8日3賽緊密賽程，今場進行輪換在所難免：「希望喺輪換嘅同時，都可以擺出具競爭力嘅陣容應戰，唔會放棄任何爭勝機會。」利馬已恢復操練，惟今場未必趕及復出，此外U22門將林志基仍因傷倦勤。

「綠戰士」於季中轉會窗除了羅致兩位外援之外，亦引入U22球員潘子希，這位去年曾征戰台灣乙組聯賽的年輕後衞，揚言會為爭取正選位置而努力。過去曾效力甲組球隊沙田的潘子希表示，對南區球員並不陌生：「之前喺甲組都有對過艾華，不過我更希望同佐佐木周交手，想見識下佢嘅進攻能力。」

南區較對方休息少1日，主教練楊正光同樣稱會作出輪換，但他認為球隊目前陣容具夠深度，面對強敵都有力爭勝：「雖然我哋會做輪換，但好彩球隊好多球員質素都唔錯，所以今場目標都係贏波，不過大埔中場不嬲踢得好硬淨，大家要有心理準備呢場會好激烈。」「光Sir」又指大埔火力強勁，會作針對部署，盡量減低對手之威脅。

門將伍瑋謙（Ivan）謂球隊今季在這項盃賽未嘗一敗，盼能延續氣勢，應付淘汰賽。Ivan又指大埔經季中增兵後，實力大幅提升，特別提醒隊友要嚴防比迪高：「比迪高個人能力好強，入到波之餘，又可以幫隊友製造機會，好期待會一會佢。」

【兩隊預計正選陣容】

大埔

門將：94.謝家榮

後衞：77.郭縉諾 33.加比爾 14.馬高斯山度士 3.潘子希

中場：70.比迪高 4.馮冠鳴 20.王顯琛

前鋒：95.雷仙奴 13.卡朗 80.鍾偉強

冠忠南區

門將：25.伍瑋謙

後衞：22.陳潤潼 12.杜馬思 13.梁祐維 16.翟廷峯

中場：33.冨樫凌央 6.基斯 19.趙聡悟

前鋒：18.艾華 7.史提芬彭利拿 28.陳傲軒