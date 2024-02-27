文俊傑領浸大男籃重返決賽　城大粉碎Poly衞冕好夢

大專籃球賽經過連場激戰後，決賽隊伍終於誕生，香港浸會大學男子隊由文俊傑獨得22分之下，於4強擊退香港中文大學，重返決賽將與香港城市大學爭標。而浸大女籃同時躋身決賽火拼理大，再演決賽翻版戰，浸大力爭衝擊雙冠。

浸大男籃於2020-2021學年曾稱霸大專籃球賽，但近兩屆均未能突破4強關口。本仗面對擁有蕭瑋耀及俞資俊的中大，已預料為一場硬仗，而領軍人物文俊傑及香港金牛小將張峰碩肩負搶分重任，雙方比分咬住上，浸大最後關頭把握較佳，終以75比66勝出，時隔三年重返決賽舞台。獨得22分的主將文俊傑賽後表示勝仗全由防守做起，就算第四節落後時整隊的心態也是從防守扭轉戰局，加上不斷轉換防守陣式，讓對手無所適從，是此戰的關鍵所在。

另一場4強戰，城大男籃以102比80擊退上屆冠軍理工大學Poly U，城大主力Herman交出19分及16 籃板，但尾段五犯離場，3月10日大專籃球賽決賽，此子的表現將左右大局。

女籃4強戰同樣精彩，力爭6連霸的理大女籃受到港大極大考驗，對方有高妹馬丹鳳搶板進攻，甚具威脅，雙方爭持激烈，幸理大眾人經驗豐富包括劉芳盈及陳穎欣等表現出色，加上板櫈深度雄厚，終以49比46有驚無險勝出。決賽將與浸大女籃爭標，浸大主力劉倩婷及冼美嘉齊齊交出雙雙，4強助浸大以55比52力挫中大。近4屆賽事浸大都在決賽負於理大，且看今屆能否打破宿命，問鼎大專籃球后座。