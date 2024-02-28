夏蘭特轟入5球創98年紀錄　曼城狂勝入英足盃8強

周三(28日)凌晨英足盃16強出現驚人賽果，上屆冠軍曼城作客以6比2狂勝盧頓，晉級8強！「藍月亮」前鋒艾寧夏蘭特「五福臨門」射入5球，成為近98年以來首位單場英足盃獨取5球嘅曼城球員，加上隊友奇雲迪布尼貢獻4次助攻，兩人可以話係當今球壇最強「黃金組合」，為周日(3月3日)晚英超「曼徹斯特打吡」主場對曼聯壯大聲勢。

曼城上場英超小勝般尼茅夫1比0，艾寧夏蘭特錯失3次重大入波機會，被傳媒嘲諷係「大嘥鬼」，呢位23歲挪威國腳知恥近乎勇，今仗開賽3分鐘，就接應奇雲迪布尼左路傳中，近門射入打開紀錄。

呢對「最佳拍檔」繼續盡情表演，18分鐘艾寧夏蘭特回傳，奇雲迪布尼第一時間送出直線傳球，造就艾寧夏蘭特單刀射成2比0。跟住奇雲迪布尼又作出妙傳，夏蘭特再次單刀射入，上半場40分鐘，兩分已經分別入波、助攻「帽子戲法」。

對上1次有英超球員1場比賽助攻同一位隊友入3球，已經係2022年10月歐聯，利物浦前鋒迪亞高祖達3次傳畀穆罕默德沙拿射入。

臨完上半場，盧頓由佐敦奇勒遠射入世界波，換邊之後，呢位中場再建一功，為盧頓追至2比3。值得一提，佐敦奇勒2個入波都係來自巴克里嘅助攻，難怪近日盛傳曼聯有意簽入呢位30歲前英格蘭國腳。

不過，曼城一踩油又拉開紀錄，55分鐘奇雲迪布尼橫傳，由艾寧夏蘭特射入空門，僅過3分鐘，輪到貝拿度施華貢獻助攻，再次由夏蘭特射入，令佢成為自1926年法蘭克羅拔斯之後，近98年首位單場英足盃入5球嘅曼城球員，亦係自1970年曼聯名宿佐治貝斯後，首位1場英足盃入波「5+」嘅英格蘭頂級聯賽球員，曼城最後由高華錫入波埋齋大勝6比2完場。

夏蘭特今場踢咗77場分鐘，有7次射門全部中目標，入咗5球，效率極高，獲傳媒評為10分滿分，曼城將於下場英超主場對曼聯，夏蘭特3次聯賽鬥紅魔鬼，射入5球及3次助攻，加上現時狀態大勇，曼聯防線有難。