基亞利殊又受傷　情緒崩潰前途似咁？

曼城喺英足盃16強大勝盧頓，但中場基亞利殊又受傷，呢位28歲英格蘭國腳離場後，情緒崩潰落淚，似乎傷勢唔輕。加上「藍月亮」正選位置競爭激烈，令人懷疑呢位「1億鎊先生」能否繼續喺球隊立足。

基亞利殊2021年夏天以1億鎊(約10億港元)轉會費由阿士東維拉加盟曼城以來，一直被指踢唔出應有身價，今季更加頻頻受傷，令事業進一步走下坡，包括季初因為腿筋受傷缺陣6場比賽，上年12月出現腹股溝傷患問題，佢今場難得擔任正選，但踢咗38分鐘就傷出。

賽後曼城領隊哥迪奧拿話：「我仲未同軍醫傾過，估計基亞利殊今次都係腹股溝受傷，佢原本感覺良好，但不幸又受傷，今季對佢而言，實在係舉步維艱，希望佢早日康復。」基亞利殊今季英超僅上陣14次入3球，其左翼位置已逐漸被謝利美杜古取代，另一位新星奧斯卡波比亦冒起。

加上曼城已經預購阿根廷「新美斯」艾捷華利，佢將於明年1月正式來投，基羅納翼鋒沙維奧亦將於今夏加盟，曼城正選左翼之爭一定愈來愈激烈，若然基亞利殊未能走出低谷，恐怕可能會被出售。