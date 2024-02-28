杜巴夫卡撲救12碼出蠱惑　紐卡素爭議性晉級

周三(28日)凌晨英足盃16強，英超「新土豪」紐卡素作客英冠球隊布力般流浪，雙方激戰120分鐘仍然打和1比1，需要互射12碼分勝負。紐卡素門將杜巴夫卡撲出2球12碼，成為贏波英雄。不過，網民發現最後決勝負一撲，對手起腳前，杜巴夫卡雙腳違規提早離開龍門白界線，由於英足盃不設VAR輔助球證執法，令紐卡素「過骨」晉級8強。

兩隊今場爭持激烈，戰至71分鐘先至出現入波，後備上陣嘅紐卡素翼鋒米基爾阿米朗橫傳，由安東尼哥頓射入打開紀錄。僅過8分鐘，布力般流浪靠中場斯莫迪斯門前補射入網扳平1比1，加上門將安斯利皮亞斯做出神救，撲出紐卡素球員連環施射，打成1比1平手，加時互無紀錄，需要互射12碼分勝負。

雖然紐卡素有哈維班尼斯宴客，但勝在門將杜巴夫卡大勇，撲出斯莫迪斯、多明尼希恩嘅射門，協助「喜鵲」12碼贏4比3。不過，網民從電視截圖發現，多明尼希恩最後一輪主射，起腳之前，杜巴夫卡雙腳已離開龍門白界線，應該判重射，但球證同旁證都睇唔到，加上英足盃冇VAR，造成今次「冤案」。

另一支英冠球隊李斯特城越級挑戰成功，作客踢到加時，以1比0淘汰英超球隊般尼茅夫。現時英足盃8強，已經誕生4隊，包括高雲地利、曼城、紐卡素、李斯特城。