蘇炳添復出摘銀　展開爭逐巴黎奧運資格

為備戰巴黎奧運的中國飛人蘇炳添，復出在成都舉行的全國室內田徑大獎賽首站迎來今季第1擊，跑出6秒66獲得男子60米跑銀牌。

上屆東京奧運刷新了男子100米亞洲紀錄（9秒83）的蘇炳添，奧運後一直受傷病困擾，去年6月以身體原因提前了結束2023年賽季，甚至棄戰杭州亞運會，主要都想調整最佳狀態出戰巴黎。

這位34歲田徑名將以本年全國室內田徑大獎賽首站作出復出首戰，他在預賽跑出6秒70，以總成績第2躋身決賽，而決賽則與廣東隊友陳冠鋒火併，最終以6秒66獲亞席，陳冠鋒則以6秒65率先衝線。

蘇炳添將與後輩陳冠鋒及嚴海濱等在國內集訓的選手出戰中國田協組織的100米接力測試，而謝震業等幾位短跑選手目前在美國冬訓，並在當地進行測試，最終中國田協會選出8人加入中國短跑接力隊，以衝擊巴黎奧運的4X100米接力資格。如果蘇炳添順利入選的話，將與隊友出戰世錦賽以爭取奧運入場券。

至於個人奧運資格方面，據巴黎奧運要求，男子百米選手需要跑進10秒內才能獲得資格，蘇炳添需要在今年世界室外賽季，盡快跑入10秒大關，才能生涯第4度登上奧運列車。