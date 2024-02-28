曼聯殘陣　讓唔起諾定咸森林

英足盃16強，上屆亞軍曼聯作客諾定咸森林，紅魔鬼射手海倫受傷缺陣之下，上場英超隨即不敵富咸，各項賽事5連勝走勢斷纜，加上將於周日(3月3日)晚聯賽惡鬥曼城，今仗未必搏盡。諾定咸森林近8次英足盃主場出擊有7次不敗，有得受讓可博讓球主勝。(無綫myTV Super周四凌晨3時45分直播)

論整體成績，諾定咸森林的確不如曼聯，但佢哋遇上傳統勁旅，往往有超水準發揮，包括上年12月底英超主場以2比1擊敗曼聯，上月對阿仙奴，亦僅以1比2落敗，表現令人驚喜。最重要係森林主場踢英足盃，不時創造冷門賽果，包括2次贏阿仙奴，總括近8次英足盃主場出擊，法定時間錄得5勝2和1負，唯一敗仗係0比1輸畀利物浦。加上森林今季聯賽有贏過曼聯嘅經驗，可以提升球員信心，正好趁對手人腳不整，力爭再挫紅魔鬼。

曼聯踏入2024年之後，能夠頻頻贏波，好大程度上因為前鋒海倫腳風順，一度連續6場英超入波。不過呢位丹麥國腳受傷之後，紅魔鬼鋒線立即打回原形，上仗要靠中堅哈利馬古尼先至入到波，但仍難逃一敗。由於前鋒拉舒福特狀態低迷，阿歷真度加拿祖水準不穩，睇怕曼聯今場要入波，並唔容易，加上門將奧拿拿經常犯錯，亦係球隊一大死穴。

另外，曼聯下場英超將作客曼城，呢場「打吡戰」重要程度無疑大於英足盃，領隊坦哈格今場可能留有一手，令森林有機會乘虛而入。

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