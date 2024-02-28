勞倫斯獎最後入圍名單　中國蛙王覃海洋上榜

被譽為體壇奧斯卡的勞倫斯世界體育獎決出入圍最後6強名單，網壇「一哥」祖高域力撼F1車王麥斯韋斯塔本及曼城前鋒艾寧夏蘭特，以爭逐年度最佳男子運動員獎，中國新蛙王覃海洋則入圍年度最佳突破獎，以一眾年輕新星競逐此項殊榮。

第25屆勞倫斯世界體育獎組委會宣布各項入圍最後6強名單，今屆由1300位世界體育媒體成員作全球性投票，而最終結果將於4月22日在馬德里的頒獎典禮上公布。當中最受外界關注的是年度最佳男、女子運動員獎的爭逐，最近第8次奪得金球獎的阿根廷足球名將美斯再獲提名，四屆勞倫斯得主的網壇巨星祖高域，去年贏得三項大滿貫，並取得網壇歷史的「24貫」，還有在F1實現三冠王的紅牛車王麥斯韋斯塔本，曼城王牌鋒將夏蘭特及兩位田徑名將瑞典「鳥人」杜普蘭蒂斯及美國短跑名將賴奧斯都成功入圍。

四次贏得勞倫斯年度最佳男子運動員獎的祖高域表示：「我很高興再次獲得勞倫斯年度最佳男子運動員的提名。我已經四次獲得這個獎項，每一次都是非常特別和令人難忘的。這是一種與別不同的榮譽，因為這全是由勞倫斯學院作出的決定，他們知道每項運動背後的付出和極限。今年，一如既往，我為與我一起提名的運動員的質素感到震𡚒。這就是勞倫斯獎意義非凡的原因，也是我們在比賽時想要贏得勝利的原因之一。」不過，內地網民對美斯再次入選似乎不太支持，有傳媒更表示這位去年為國際邁亞密奪得美職冠軍的傳奇球星，「無重要獎盃及無頂級數據！美斯提名勞倫斯獎，這次爭議更大」。

至於年度最佳女子運動員的候選名單中，有三位是在田徑世錦賽有出色表現的女將，包括姬耶安（Faith Kipyegon）、李察遜（Sha'Carri Richardson）及積臣；將與網壇「一姐」施華德、女足艾坦娜（Aitana Bonamati）及高山滑雪名將希菲林（Mikaela Shiffrin）爭逐。

此外，值得一提是年度最佳突破獎，歷史性在世錦賽斬獲3金的中國新蛙王覃海洋成功上榜，將與加盟皇馬的英格蘭新金童祖迪比寧咸、網壇美國新星歌莉喜芙、田徑的柯爾（Josh Kerr）、女足巴娜尤伊露（Salma Paralluelo）及卡絲度（Linda Caicedo）「拗手瓜」，有望繼去年滑雪女將谷愛凌奪年度最佳極限運動員獎後，有中國運動員再次榮膺這項殊榮。

今屆勞倫斯獎除了上述三項競逐外，還有「年度最佳隊伍」、「年度最佳復出獎」、「年度最佳極限運動員獎」、「年度最佳殘疾運動員獎」，及「勞倫斯體育公益獎」。