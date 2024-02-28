謝榮鍵新賽季「升呢」出戰GT英錦賽爭冠

謝榮鍵（Kevin）宣佈轉投去季英國GT錦標賽的冠軍隊伍2 Seas Motorsport車隊，並以平治-AMG GT3為新戰駒，出戰新一季英國GT錦標賽。這位剛剛成功轉藉代表香港的車手，將於由去年所參加的英國GT錦標賽Silver-Am組別，提升至該比賽中最高的Pro-Am組別，他將與平治廠方的德國車手Maximilian Goetz組成隊伍出戰今年賽季共9個回合的賽事。現時距離賽事開季還有約一個月的時間，2024年賽季的首場在Oulton Park的比賽將在3月29日至4月1日間上演。

去年賽季澳門車手謝榮鍵只以1分之差飲恨Silver-Am組別錦標獲年度亞軍，但這位即將代表香港參賽的車手，卻在2023年的賽季中交出精彩的表現，於去年共9站的比賽中全數打進三甲名次，並與去年的隊友Chris Froggatt一同駕駛Sky Tempesta Racing的麥拿侖賽車勇奪三次組別分站冠軍。Kevin冀望能夠在去年的成功基礎上再接再厲，於競爭激烈的賽道上爭奪今年的冠軍頭銜。他今年的新拍擋Maximilian Goetz是平治的廠隊車手，勢將成為謝榮鍵挑戰冠軍的最強大拍擋。Maximilian Goetz與該支車廠合作已長達十多年，曾為平治奪下2021年德國房車大師賽（DTM）的總冠軍，於亞洲區的GT賽事及洲際GT 賽中亦屢次獲冠。

謝榮鍵展示他今年的18號平治-AMG GT3新戰車，戰車帶有引人注目的藍色以及粉紅色 Contempo Concept品牌車花，在賽道上將極為注目。Kevin雖然以新戰車及轉投新車隊出賽，但他其實對平治-AMG GT3 賽車，以至2 Seas Motorsport車隊均已十分熟悉。該香港車手早於2022年賽季已使用平治-AMG GT3參賽，並得到2 Seas Motorsport的技術協助。2021年Kevin亦是以平治-AMG GT3賽車，首度參戰英國GT錦標賽Oulton Park分站便已贏得全場總冠軍。謝榮鍵的隊友Maximilian Goetz亦曾與2 Seas Motorsport車隊有過合作，他們在數月前的2023年阿聯酋海灣12小時耐力賽（Gulf 12 Hours）獲得季軍。這對車手組合與車隊勢將成為爭奪本賽季錦標的熱門分子。

跟去年賽季一樣，2024年的英國GT錦標賽亦會在英國以外進行一站比賽，今年他們將會到訪著名的比利時斯帕賽道（Circuit de Spa-Francorchamps），肯定會成為整個賽季當中的焦點。這項賽事一向以具有高度競爭性著稱，為數不少的GT3及GT4賽車將同場作賽。在去年賽季，在9站比賽中便有5對車手組合分別獲勝，預計2024年的競爭也將會如此激烈。Kevin和Maximilian兩人都認為他們能夠合作成功並取得優異的成績。該部引人注目的Contempo Concept戰車，將在3月12日舉行的英國GT錦標賽媒體日期間在Donington Park賽道亮相。首站Oulton Park的比賽則會在3月底揭幕。英國GT錦標賽的所有比賽，均會在賽事官方網站以及其官方YouTube頻道上進行直播。

2024 英國GT錦標賽賽程

2024年 3月29至4月1日 第一、二回合，Oulton Park

2024年 4月26至28日 第三回合，Silverstone

2024年 5月23至26日 第四回合，Donington Park

2024年 6月21至23日 第五回合，Spa-Francorchamps

2024年 7月12至14日 第六、七回合，Snetterton

2024年 9月5至8日 第八回合，Donington Park

2024年 10月28至29日 第九回合，Brands Hatch