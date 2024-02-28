視障跑手傅提芬呼籲更多女性成為領跑員

香港首位完成六大馬拉松的視障跑手傅提芬（Inti Fu）周三（28日）向一眾女性跑手傳授領路法及領跑法，鼓勵更多女性成為領跑員，助視障女性突破黑暗、跑出人生，做到真正的傷健共融。

Inti於2016年夥拍陳子傑(Tommy)參加全球六大馬拉松之一的「波士頓馬拉松」，並成為全港第一位完成該賽事的女失明跑手。Inti更透過完成六大馬的壯舉，身體力行傳達訊息，只要想跑、敢跑，每個人都可以出發。作為一位女性，Inti明白視障女性練習跑步及比賽時，都難免要和領跑員有身體接觸，深明訓練女領跑員的重要性。今次活動特意舉行PUMA Ladies Run，期望可以透過活動讓來自不同界別兼具影響力的女跑手，代入視障人士及領跑員親身體驗和領會，並分享她們的感受，合力呼籲更多女性關注及支持視障女性衝破黑暗，跑出第一步。

一眾女跑手要蒙眼穿梭旺角街頭，按著同伴的引導和鼓勵，放心邁出每一步。女跑手們要二人一組，由The Forest出發於繁忙的街道上，輪流戴上眼罩體驗視障跑手的世界，及實踐領路法和領跑法。今次參加了活動的女跑手都認為是很好的體驗，並表示在黑暗中奔跑需要更多的勇氣，亦開始明白女領跑員的重要性。