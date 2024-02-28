賽馬會菁英盃　大埔火併冠忠南區爭A組首名

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「賽馬會菁英盃」周三（28日）假旺角大球場上演A組獨腳戲，大埔與冠忠南區會決出小組首名誰屬。「綠戰士」收起盧卡斯、馬高斯山度士及比迪高等主力，錢兆琛負責把關，U22兵潘子希首次擔正，謝臣復任正選，前線有雷仙奴、卡朗及鍾偉強衝鋒陷陣；南區正選派出5位U22球員，包括加盟後首次擔正的梁祐維，古安奴及基斯坐鎮後防，冨樫凌央與鞠盈智於中場串連，支援箭頭積遜。

大埔正選：

1 錢兆琛 [GK]

3 潘子希

4 馮冠鳴 [C]

12 謝臣

13 卡朗

20 王顯琛

23 蔡立靖

31 翁煦濤

77 郭縉諾

80 鍾偉強

95 雷仙奴

冠忠南區正選：

31 顏翱天 [GK]

5 古安奴

6 基斯

13 梁祐維

19 趙聡悟

22 陳潤潼

24 鞠盈智 [C]

26 陳凱柏

28 陳傲軒

33 冨樫凌央

90 積遜

大埔後備：

24 周卓亞 [GK]

94 謝家榮 [GK]

6 羅振庭

8 彭欽蓬

14 馬高斯山度士

16 陳肇鈞

25 張力行

26 李家豪

55 袁熙懃

99 鄭子森

冠忠南區：

1 蔡子濤 [GK]

25 伍瑋謙 [GK]

77 利奧 [GK]

7 史提芬彭利拿

8 李嘉耀

11 佐佐木周

12 杜馬思

15 黎格爾

17 李小恆

18 艾華

20 游卓峰

21 馬文政

「賽馬會菁英盃」周三（28日）假旺角大球場上演A組獨腳戲，大埔與冠忠南區會決出小組首名誰屬，兩隊近況甚佳，地區大戰一觸即發。（on.cc東網周三晚上8時按次收費直播）

上場於聯賽逼和爭標分子理文的大埔，首循環曾以1比3不敵南區，賽前以較差對賽成績屈居A組第2。由於B組出線形勢仍存有變數，主教練李志堅表示暫時不會考慮4強對手，為了應付8日3賽緊密賽程，今場進行輪換在所難免：「希望喺輪換嘅同時，都可以擺出具競爭力嘅陣容應戰，唔會放棄任何爭勝機會。」利馬已恢復操練，惟今場未必趕及復出，此外U22門將林志基仍因傷倦勤。

「綠戰士」於季中轉會窗除了羅致兩位外援之外，亦引入U22球員潘子希，這位去年曾征戰台灣乙組聯賽的年輕後衞，揚言會為爭取正選位置而努力。過去曾效力甲組球隊沙田的潘子希表示，對南區球員並不陌生：「之前喺甲組都有對過艾華，不過我更希望同佐佐木周交手，想見識下佢嘅進攻能力。」

南區較對方休息少1日，主教練楊正光同樣稱會作出輪換，但他認為球隊目前陣容具夠深度，面對強敵都有力爭勝：「雖然我哋會做輪換，但好彩球隊好多球員質素都唔錯，所以今場目標都係贏波，不過大埔中場不嬲踢得好硬淨，大家要有心理準備呢場會好激烈。」「光Sir」又指大埔火力強勁，會作針對部署，盡量減低對手之威脅。

門將伍瑋謙（Ivan）謂球隊今季在這項盃賽未嘗一敗，盼能延續氣勢，應付淘汰賽。Ivan又指大埔經季中增兵後，實力大幅提升，特別提醒隊友要嚴防比迪高：「比迪高個人能力好強，入到波之餘，又可以幫隊友製造機會，好期待會一會佢。」