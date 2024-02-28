賽馬會菁英盃　冠忠南區挫大埔奪A組首名

「賽馬會菁英盃」周三（28日）於旺角大球場，爆發A組榜首大戰，由大埔惡鬥冠忠南區，最終南區憑史提芬彭利拿射入十二碼，以及趙聡悟的妙絕入球，以2比0擊敗大埔，兼搶得小組首名一席，而落敗的大埔則以次名晉級4強。

「綠戰士」今場收起盧卡斯、馬高斯山度士及比迪高等主力，錢兆琛負責把關，U22兵潘子希首次擔正，謝臣復任正選，前線有雷仙奴、卡朗及鍾偉強衝鋒陷陣；南區正選派出5位U22球員，包括加盟後首次擔正的梁祐維，古安奴及基斯坐鎮後防，冨樫凌央與鞠盈智於中場串連，支援箭頭積遜。

兩隊開賽初段相對謹慎，17分鐘大埔先有一次具威脅埋門，蔡立靖左路開出角球，馮冠鳴快對方門將一步頂高。6分鐘後輪到南區攻勢，冨樫凌央傳中，鞠盈智的頭槌被錢兆琛橫身撲出。臨完半場，南區再有機會，古安奴罰球直射僅僅柱邊出界，兩隊暫時互交白卷。

易邊後戰況變得緊湊，大埔先有雷仙奴近射未能考驗顏翱天，南區之後亦有積遜門前抽高。南區隨即換入佐佐木周、史提芬彭利拿加強攻力，75分鐘率先打破僵局，趙聡悟傳入禁區，「肥彭」禁區內被謝臣剷跌，球證直指十二碼，前者親自操刀射入，南區領先1比0。6分鐘後南區再下一城，趙聡悟半場開始引球推進，憑一己之力殺入禁區，再成功射破錢兆琛十指關。最終南區兩球擊敗大埔，以小組首名晉級4強。

大埔今場收起多名主力，最終不敵南區，賽後主教練李志堅解釋：「8日3賽都冇辦法，同埋依場無關痛癢，都想畀其他球員踢吓，睇吓佢哋嘅表現，但始終成班唔係成日都踢，戰術執行上唔係太理想。」球隊僅以次名出線，但「堅Sir」卻認為對形勢影響不大：「唔到你揀，依家好明顯係隔離組去選擇，唔好諗咁多囉。」

南區成功獲勝兼以首名晉級，賽後主教練楊正光亦相當滿意：「絕對收貨，今日場地比較濕滑，同埋我哋都有輪換，好開心下半場主力後備入到嚟，踢番應有表現。」除此之外，「光Sir」又對趙聡悟終於開齋感高興：「一直非常期待佢嘅第一球，今日入球咁精彩，都好為佢開心，以佢嘅能力應該係可以踢得好啲，有時可能需要喺中前場自私啲。」