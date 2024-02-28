賽馬會菁英盃　斬獲開齋波　趙聡悟：專注做好自己

「賽馬會菁英盃」周三（28日）上演A組獨腳戲，結果冠忠南區以2比0擊敗大埔，鎖定首名出線資格。其中趙聡悟（Sohgo）就斬獲加盟南區後的處子球，這位年輕中場就認為入球對提升信心有極大幫助，希望士哥陸續有來，並相信南區踏入淘汰賽階段後，已準備面對任何對手。

「等咗好耐終於攞到今季第一個入波，有士哥係好高興，呢球波對提升自信心好重要，希望可以乘住個勢，今季爭取入多幾球，同埋攞多幾次助攻，專注做好自己擅長嘅嘢，幫助球隊繼續贏波。」賽後Sohgo表示。下半場Sohgo由半場開始推進，扭過包括大埔外援中堅馬高斯山度士等對手後衞，為南區攻入鎖定勝局的入球，盡顯這位19歲中場出色的個人能力。「當時我見到眼前有好多空間，加上對自己能力有信心，好開心最終成功單挑到對手幾名後衞。」

南區以不敗姿態闖入4強，距離衞冕又更進一步，Sohgo認為無論接下來在淘汰賽面對任何對手，球隊都有能力應付：「作為衞冕球隊，我哋嘅心態係每場博盡，嚟緊對住邊隊波都唔重要，只需要將目標擺喺再次染指獎盃。」