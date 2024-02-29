曼聯絕殺森林　英足盃8強演「雙紅會」

周四(29日)凌晨英足盃第5圈，曼聯作客對諾定咸森林表現麻麻，但最終憑卡斯米路喺89分鐘頭槌建功，1比0「絕殺」晉級。英足盃8強抽籤出爐，曼聯將會喺奧脫福球場迎戰死敵利物浦，想連續2年殺入決賽難度極高。

曼聯上場輸波後，今仗決心反彈開波即搶攻，安東尼馬菲奧斯4分鐘射中楣；森林企穩陣腳後，用長傳反擊亦製造唔少威脅，雙方一直拉鋸，真正入肉埋門欠奉。直到完場前1分鐘，般奴費南迪斯左路開出罰球，卡斯米路前柱搶點頂入，帶領曼聯險勝1比0晉級。

英足盃8強出爐並完成抽籤，最矚目必定係「雙紅會」，曼聯喺主場迎戰如日方中嘅利物浦，至於衞冕嘅曼城就會主場對紐卡素；日前喺英聯盃決賽飲恨嘅車路士抽好籤，主場對英冠球隊李斯特城，另一支英冠球隊高雲地利就作客狼隊。

曼聯領隊坦哈格賽後表示：「今場勝仗好重要，我哋想贏晒所有賽事，球員顯示出決心、熱誠同堅毅，喺防線殘陣之下，我好滿意球隊嘅表現。」對於8強要鬥利物浦，坦哈格就輕描淡寫回應：「英超有好多勁旅，利物浦排第1，所以會係重大挑戰，但我哋依家專注星期日(3日)對曼城。」