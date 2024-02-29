外流港將　落實轉戰中超　周緣德：感謝傑志球迷支持

港超聯球隊傑志周三（29日）透過Facebook專頁，正式宣布後衞周緣德轉投中超球隊河南酒祖杜康。周緣德透過預先錄製的影片向傑志道別，不忘感謝「藍鳥」球迷及職員的支持。

周緣德周二（28日）已於新東家壯行儀式上亮相，是日傑志及河南酒祖杜康，都先後於社交平台證實今次轉會消息。司職中堅的周緣德於2022年夏天加盟傑志，隨即為球隊出戰亞冠盃16強賽事。周緣德上季以主力身份協助傑志贏得港超聯、「高級組銀牌」和「足總盃」「三冠王」，是該季傑志上陣次數和分鐘最多的球員，早前亦協助「藍鳥」衞冕「高級組銀牌」，至今為傑志上陣46場，攻入3球。

周緣德在告別影片中表示：「好多謝球迷在我效力傑志這一年半時間期間的支持，對我意義重大，不論在困難的比賽，或一些我們表現好的賽事，我一直感受到你們的支持，推動我和球隊，對此我好感激。」周緣德亦向傑志會長伍健，以及球會職員表達謝意：「我在傑志渡過美好時光，我會一直珍惜這段日子，尤其是上季贏得三冠王，我知道在教練圖帶領下，傑志今季會繼續贏得獎項。」