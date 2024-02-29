「新蛙王」麥世霆締200蛙港績　小女飛魚張心悅稱后

第11屆亞州分齡游泳錦標賽於菲律賓舉行，是次港隊共派出32名泳員參賽，連日來取得令人鼓舞的成績，其中已獲巴黎奧運資格的背泳好手張心悅表現出色，贏得女子100米背泳金牌。至於「新蛙王」麥世霆則在周四（29日）賽事再打破香港紀錄，贏得男子200米蛙泳的金牌！

麥世霆在男子200米蛙泳(B組)決賽一枝獨秀，最終以2分11分20首名完成，比他自己保持的香港紀錄2分11秒29，推前了百分之9秒，拋離亞軍中華台北泳手Liu Ching Hing逾4秒（2分15秒34），贏得清脆俐落；至於季軍由哈薩克的Arsen Kozhakhmetov以2分17秒46奪得。

日前偕隊友麥世霆、劉建希及馬紫玲，於男女混合4X100米自由泳接力決賽破大會紀錄奪金後，張心悅轉戰個人賽一樣狀態甚勇，她在女子15至17歲組100米背泳決賽，游出1分03秒33勇奪金牌。這位17歲小將去年於香港長池游泳計時賽，成功達到巴黎奧運200米背泳A標。

港隊是日共添5金3銀3銅，劉建希於男子15至17歲組200米蝶泳決賽，游出2分03秒35封王。楊凱晴及莫思騏於女子15至17歲組分別以2分16秒80及2分17秒00奪得金牌及銀牌。另外，馬紫玲於女子15至17歲組200米自由泳決賽以2分05秒00獲得冠軍。而女子4X200米自由泳接力決賽，馬紫玲、莫思騏、林韵晴及馬麗雅合力游出8分33秒97首名觸池，站在頒獎台最高一級。