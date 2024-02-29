香港隊　世盃外初選出爐　杜度首入選

港隊下月將繼續世盃外征途，為備戰主場鬥烏茲別克的賽事，足總周四（29日）公布30人港隊初選名單，其中早前獲批特區護照的杜度首次獲選，有望於今次世盃外為港隊演出首騷。

今次30人名單中，有22人有份出戰亞洲盃決賽周，包括孫銘謙及周緣德兩位剛剛轉戰中超的球員，至於勞烈斯、謝家強、黃威，以及已宣布退出港隊的鞠盈智4人，則榜上無名。33歲理文中堅杜度月中完成入籍，是今次名單唯一新面孔。此外、保羅、徐宏傑及顏樂楓等都再獲徵召。

暫時於世盃外取得1和1負成績的港隊，下場將於3月21日坐鎮旺角大球場鬥烏茲別克，3月26日會作客與烏茲別克再交手。

港隊3月世盃外30人初選名單：

門將：葉鴻輝 (東方)、保羅 (傑志)、伍瑋謙 (冠忠南區)、謝家榮 (大埔)

後衞：孫銘謙 (滄州雄獅)、鐘樂安、黃梓浩 (東方)、周緣德 (河南隊)、陳晉一、艾里奧、羅梓駿 (傑志)、李毅凱、杜度、徐宏傑 (理文)、茹子楠 (梅州客家)、梁諾恆 (浙江隊)

中場：林衍廷 (標準流浪)、余在言 (東方)、陳俊樂 (傑志)、張憙延、顏樂楓、胡晉銘 (理文)、陳肇鈞 (大埔)

前鋒：米高 (恩高斯達特)、祖連奴、潘沛軒 (傑志)、艾華、史提芬彭利拿(冠忠南區)、艾華頓 (理文)、安永佳 (深圳新鵬城)