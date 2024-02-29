【西盃】畢爾包求穩細盤啱「體」

西班牙盃4強次回合，畢爾包主場迎戰馬德里體育會，雙方首回合交鋒，畢爾包靠博到12碼小勝1比0，今仗可以採取穩守突擊，力保勝果已經達標。至於馬體會要三線作戰，令球員疲於奔命，想收復失地並唔容易；翻查雙方近5次交鋒，總入球全開2球或以下，寧願博中位數2.5球嘅入球細。（周五凌晨4時30分開賽）

畢爾包能夠打入西班牙盃4強，全賴防守穩健，近5場西班牙盃有4場保持不失球，晉級過程更加淘汰勁旅巴塞隆拿，成績「含金量」十足。呢支巴斯克地區球隊另一強項係主場發揮出色，各項賽事近14場主場不敗，包括喺西甲以2比0擊敗馬體會。因此，畢爾包今場只要專注固守城池，相信有力再次「零封」對手。

另一邊廂，馬體會狀態走下坡，近6場比賽僅1勝，上場西甲對包尾球隊艾美利亞亦未能取勝，表現令人失望。事實上，馬體會本身人腳並唔充裕，但要應付西甲、歐聯、西班牙盃三線爭標，難免比較吃力，導致顧此失彼，加上射手基沙文有傷在身，未能披甲亦削弱今仗爭勝本錢。馬體會近2次對畢爾包都入唔到波，預計今場開細盤機會甚高。

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