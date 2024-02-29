希斯基：墨城眾星復出　勢重返勝軌

FC麥克阿瑟雖然近況有輕微下滑，但今季整體表現依然十分好。我看到球隊經常能夠轉換陣式，由「433」陣式轉為「442」陣式，繼而轉到「4331」陣式的情況下，亦可以踢出最佳的水平。由於球隊團結一致，所以他們沒有壓力，這亦是他們排在聯賽榜前半版的原因。

麥克阿瑟如今的目標是要繼續緊貼前列的球隊，我認為謝明及達域拿是隊內相當具級數的球員，球隊能否達成目標，他們的表現至為關鍵。

當然，團隊合作精神固然重要，但謝明曾於歐洲最高水平的聯賽(法甲)效力，首季轉戰澳職便攻入多個入球，所以他有能力以一己之力改寫戰局。而達域拿無論創造力及入球能力方面都十分重要，所以今仗我亦會留意他們的演出。

墨爾本城今季表現差勁，近4仗更加未嚐一勝，但球隊亦傳來一些好消息。事關在近兩場和局收場的比賽中，馬菲歷基、納博特及馬高迪利奧這個進攻鐵三角悉數都能夠上陣。

馬菲歷基及納博特經已傷癒復出，而馬高迪利奧亦由些路迪外借收回。他們三人得天獨厚、球技高超，能夠以個人技術改寫戰局及製造出精彩的入球。

另外，墨城除了這3位球員外，亦樂於看到隊中的首席射手占美麥卡倫可以為球隊注入更多的創造力，同時更加經常地取得入球。

由於這些主力球員經已復出，我認為墨爾本城今仗將可獲勝，並有機會令球隊今季的賽事重返正軌。