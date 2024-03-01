威廉斯兄弟玩轉馬體會　畢爾包入西盃決賽

西盃決賽出爐！周五(1日)凌晨4強大戰，畢爾包主場3比0大炒馬德里體育會，兩回合合計贏4比0晉級決賽，將會同馬略卡爭奪冠軍。畢爾包「兄弟幫」尼高威廉斯同伊拿基威廉斯，今場互相助攻入波玩轉馬體會防線，成為一時佳話。

畢爾包今季喺西甲彈起，目前排聯賽第5位，喺西盃亦長驅直進，今仗帶住1比0優勢主場再鬥馬體會，「威廉斯兄弟」如入無人之境。13分鐘尼高威廉斯左路殺落底線傳中，哥哥伊拿基第1時間窩利抽入。42分鐘輪到伊拿基投桃報李，右路傳中畀細佬尼高近門射入；下半場古魯斯達錦上添花，助畢爾包大勝3比0，近5季第3次殺入西盃決賽。

29歲嘅伊拿基同21歲嘅尼高都係國腳，不過伊拿基喺2022年入籍代表加納國家隊，而尼高就繼續代表西班牙國家隊出賽，兩兄弟係畢爾包今季大放異彩嘅關鍵球員。伊拿基賽後表示：「我同尼高一直好努力，希望一齊創造佳績，我哋要好好享受呢場光榮之戰。」

西盃決賽會喺4月6號上演，由畢爾包對馬略卡，馬略卡日前憑互射12碼淘汰皇家蘇斯達晉級。