「鄧謝配」携「楊楊組合」同闖德國羽賽8強

早前休戰復出的香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪，周四（29日）在德國公開賽與東道主組合激戰三局後晉級，篤定8強席位，而「楊楊組合」楊霈霖/楊雅婷保持勇態力挫美國組合，躋身女雙半準決賽。

目前世界排名第8的「鄧謝配」，因謝影雪於一月拉傷右膝需要休戰治療，並在德國公開賽傷愈復出通過首關，次圈與德國組合Mark Lamsfuss/Isabel Lohau打得激烈，雙方要打足3局才能分出勝負，最終「鄧謝配」以21比18、15比21及21比14闖關，將雙方的對戰紀錄擴大至4勝2負；而下仗8強戰他們將與馬來西亞組合陳健銘/賴沛君爭逐。

至於被列為賽事女雙頭號種子的香港「楊楊組合」楊霈霖/楊雅婷，同樣表現出色，她們面對美國的賀克（Paula Lynn CAO HOK）／林勞倫（Lauren LAM）鬥足3局，最終「雙楊配」以21比12、19比21、21比12獲勝，取得8強席位，並將面對保加利亞的「姊妹組合」Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva爭逐準決賽席位。