三鐵港將伍泰龍遭巴士撞傷：慶幸我還活着

去年在杭州亞運為港取得一面銅牌的三項鐵人運動員伍泰龍，上周三進行單車訓練期間，遭一架雙層巴士撞倒，涉事巴士不顧而去，並導致伍泰龍手腳擦傷，這位港將日前在個人社交平台表示:「我分享這一點並不是博同情，而是想強調所有道路使用者要將安全放在第一位...因為這是生死攸關的問題。」

正為巴黎奧運力爭參賽資格的伍泰龍在社交平台帖文：「上周我被巴士撞倒了...長途騎行是精英三鐵運動員生活的一部份，我即將結束為期兩年的巴黎奧運資格期，我正在以微弱的優勢爭奪參賽資格。我在訓練時，被一輪試圖在禁區超車的雙層巴士...」

伍泰龍上載了自己在救護車上及發生意外的路段相片，兼續稱巴士在禁區超越他，當巴士司機發現路中間的安全島後，突然轉回車道上，將他擠壓在巴士車身與路邊的欄桿之間，「然後我被甩開單車幾米，並向前滾了幾圈」。伍泰龍慶幸自己還活着，「我分享這一點不是為了博同情，而是想強調需要意識到與所有道路使用者共享道路，都應將安全放在第一位，我意識到有不負責任的騎單車人士及司機，但我們都要需要尊重法律／駕駛規條，並且互相尊重，因為這是生死攸關。」他希望講出事故，因為還有無數故事，涉及很多單車及三項鐵人運動員，但他們就沒有那麼幸運。」

據消息指，上周三早前約10時左右，一位24歲姓伍的男子報警，指他騎單車沿粉嶺方向行駛，至沙頭角公路馬尾下段嶺皮村附近，期間遭一名雙層巴士駛近，在安全島撞到單車，讓報案人倒下並擦傷左手及左腳，單車前轆受損，而涉事巴士沒有停車，不顧而去。

城巴其後回應事件，並指已按程序進行內部調查，並強調一直以巴士安全放在首位。