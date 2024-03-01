前妻拍賣世盃冠軍獎牌　阿根廷國腳嬲爆

阿根廷2年前勇奪世盃冠軍，功臣之一嘅艾斯基柏拉斯奧斯卻連冠軍獎牌都保唔住，呢位25歲球星最近同前妻就財務問題出現糾紛，結果前妻將佢嘅冠軍獎牌、波衫等珍貴物品拎去拍賣。

效力利華古遜嘅艾斯基柏拉斯奧斯，2021年同Yesica Frias結婚，可惜短暫婚姻好快幻滅，Yesica曾公開指控柏拉斯奧斯出軌，兩人簽紙離婚。近日Yesica投訴，批評柏拉斯奧斯拒絕為佢住緊嘅物業供款，所以會將世盃冠軍獎牌等珍貴物品拍賣：「柏拉斯奧斯話佢唔會再畀供款，因為佢唔知個物業最後有冇佢份，我只係拎番離婚後應得嘅嘢，我會將所有嘢拎去拍賣嚟保住間屋。」

Yesica進一步解釋：「我有好多柏拉斯奧斯畀我嘅波衫，亦有世盃冠軍獎牌等珍貴物品，我會賣晒佢去還債，因為我需要地方住。我都想出番嚟工作，但唔好忘記過去5年我一直陪喺佢身邊。」Yesica講得出做得到，日前貼相宣布已有買家成功買入柏拉斯奧斯嘅世盃波衫，之後網上再出現有人疑似買入世盃冠軍獎牌嘅相片。據報柏斯斯奧斯對Yesica嘅行動非常憤怒。