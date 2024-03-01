曼市打吡迎100戰里程碑　坦哈格勝率史上第3

曼聯今季成績差勁，荷蘭領隊坦哈格備受批評，佢哋周日(3日)作客曼城嘅打吡戰，將係坦哈格執教曼聯第100場賽事。意想不到嘅係，原來坦哈格帶領曼聯勝率唔差，就算「曼市打吡」輸波，佢亦會係曼聯史上頭100戰勝率第3高主帥，勁過傳奇費格遜同畢樹比！

坦哈格上季接掌「紅魔鬼」後，即刻捧走英聯盃冠軍，直到上場英足總擊敗諾定咸森林，佢執教99場一共拎到60勝，6成嘅得勝率係曼聯歷任領隊頭100戰第3高，僅輸畀上世紀00年代嘅傳奇文拿爾(見表)，同埋「寸王」摩連奴。

喺里程碑之戰對住王者曼城，坦哈格仍保持信心：「我哋嘅狀態都好好，處於一個理想嘅走勢，我感受到大家都好期待呢場打吡戰。曼聯之前對住曼城，或者近期對住利物浦，都試過拎到好成績，我哋會好好計劃，用興奮心情迎戰曼城。」

●曼聯領隊頭100場勝率排名

1 文拿爾 64勝 23和 13負

2 摩連奴 62勝 23和 15負

3 坦哈格 60勝 12和 27負 #(99場成績)

4 蘇斯克查 55勝 21和 24負

5 畢樹比 52勝 27和 21負

6 尹戈爾 52勝 25和 23負

7 朗艾堅遜 51勝 28和 21負

8 費格遜 48勝 31和 21負