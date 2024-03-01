3月體壇「M」品牌浪接浪　14位大滿貫爭逐LIV高爾夫

在LIV Golf 拉斯維加斯站開始前的配對賽中， Fireballs GC的隊長加西亞在第 10 洞擊球 (Photo: LIV Golf)

踏入3月香港體壇舉辦國際大賽浪接浪，當中「LIV Golf香港站2024」（3月8至10日）、「2024 UCI國家盃場地單車賽（中國香港）」（3月15至17日）及「2024三項鐵人世界盃—香港」（3月23至24日），均獲大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可。

香港哥爾夫球會歡迎大型體育活動事務委員會（委員會）向「LIV Golf香港站2024」頒授「M」品牌認可。球會將會致力與主辦單位協力辦好賽事，確保圓滿成功，並會繼續支持特區政府，藉着粉嶺球場舉辦國際大賽的經驗和悠久歷史，吸引更多大型國際盛事落戶香港，將香港作為國際盛事之都的美名傳遍世界各地。

「LIV Golf香港站2024」是世界頂級的高爾夫球盛事，香港作為LIV Golf 2024的亞洲第一站，即將於3月8日至10日於粉嶺球場盛大登場。本盛事結合體育和嘉年華元素，將有超過50位世界頂尖球手、14位大滿貫盟主訪港參賽，並有來自20多個國家的球迷遠道來港觀賽，包括多國政商名人，一同享受這項高球界盛事。賽事現已進入最後的籌備階段，將為球迷、全球觀眾和廣大市民帶來耳目一新的體驗。