港超聯　香港U23遇冠忠南區 好惡頂！

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（2日）於旺角大球場，會有香港U23挑戰冠忠南區。主力中堅杜國樑離隊後，香港U23必須要想辦法填補後防空缺，至於南區為進一步縮窄與前列的距離，今場絕不手軟。（on.cc東網及港台電視32周六下午3時直播）

香港U23近日有主力杜國樑（Alex）離隊轉往內地聯賽發展，主教練司徒文俊就對有球員獲青睞，向更高水平發展感欣慰，惟他承認Alex的離隊對球隊有一定影響：「佢係今季隊中上陣時間最多嘅球員，離隊對球隊影響肯定大，但我哋嘅立場就係希望球員可以透過香港U23呢個平台走出去。」「司徒Sir」續指後防人腳配搭會作調整，林智豐已恢復低強度訓練，惟今場與嚴啟倬仍要齊齊因傷缺陣。

後防好拍檔Alex離隊後，主力門將雲天樂（Michael）也承認球隊需要重新調整：「Alex對我哋隊波好重要，球隊嚟緊要重新適應，應付下半季比賽絕對係個挑戰。」香港U23今季各項賽事鬥南區錄得1和3負，但Michael亦講到今場搶分關鍵：「希望球隊注重配合，特別對住南區，點樣防守高空波係難題。」

至於南區周中剛於「賽馬會菁英盃」擊敗大埔，主教練楊正光表示會繼續作輪換，有信心能全取3分：「大部分球員狀態幾好，所以就算做輪換，影響應該唔會太大。」「光Sir」又指球隊防守近期有明顯改進，呼籲球員保持集中，切勿出現失誤予對方有機可乘。此外，川瀨浩太已投入操練，惟是役上陣機會不大。

李嘉耀就預計對手有杜國樑離隊下，球隊高空優勢更明顯，會針對死球進攻作部署：「我哋普遍身型比香港U23好，依家連杜國樑都離咗隊，優勢應該會更加大，希望壓住佢哋嚟踢之餘，可以繼續保持不失球。」「嘉耀」續道香港U23進步明顯，能以活力為球隊帶來麻煩，全隊必定謹慎應戰。

【兩隊預計正選陣容】

香港U23

門將：25.雲天樂

後衞：33.宏愷志 28.黎皚韜 5.梁煒烽 18.羅焯熙

中場：8.鄧筵霑 16.郭子堦 14.鄭進泓

前鋒：9.何家智 10.林學曦 3.李樂謙

冠忠南區

門將：25.伍瑋謙

後衞：8.李嘉耀 12.杜馬思 5.古安奴 16.翟廷峯

中場：11.佐佐木周 15.黎格爾 24.鞠盈智

前鋒：18.艾華 7.史提芬彭利拿 17.李小恆