港超聯　「堅Sir」再對Chino 高手過招！

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（2日）假大埔運動場上演重頭戲，大埔主場火併東方。已躋身成爭冠分子的「綠戰士」，為收窄與理文和傑志的分差，今場3分志在必得，且看有主力孫銘謙離隊後的東方，如何在作客情況下見招拆招。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

大埔上場聯賽以1比1賽和理文，踢少1場情況下落後傑志6分排名積分榜第3，為追趕兩支前列強隊，今場可謂非常關鍵。「綠戰士」周中剛剛踢完「賽馬會菁英盃」，但盧卡斯、加比爾及比迪高等多位主力一律被收起，主教練李志堅直認是為今場聯賽留力：「東方成績壓力唔大，加上外援都好對辦，即使冇咗孫銘謙，其餘球員實力都足夠，今場會好難打。」

盧卡斯重返「綠戰士」後上陣5次斬獲7球，今場倒戈面對舊主，令他感到興奮：「我非常尊重東方，佢哋幫咗我好多，好似葉鴻輝等東方球員都好出色，加上有位好教練帶住，佢哋知道要點樣應付唔同對手，但呢場波對大埔好重要，相信我哋有能力擊敗對手。」至於入波後會否慶祝，盧卡斯則笑言：「好難講，前提係要入波先。」

孫銘謙剛落實轉戰中超加盟滄州雄獅，對於有主力前鋒離隊，東方主教練盧比度（Chino）認為球隊鋒力必定有所削弱：「『孫銘』係我哋好重要嘅球員，佢離隊對我哋影響好大，但同時好開心見到佢有機會喺中超展示實力，陣中仲有唔少具潛質年輕球員，我對其餘球員非常信任。」東方今季3鬥大埔取1和2負，Chino指今次作客會更難踢：「大埔陣中有唔少外援，實力已經與理文傑志非常接近，尤其盧卡斯重返港超後不停入波，希望佢呢場腳風唔好太順。」

季中加盟的巴拉克（Aki）隨即被委以重任，上場擊敗晉峰一戰，更成功斬獲加盟後的開齋波。今場有機會與前隊友盧卡斯交手，Aki也表示期待：「我同盧卡斯喺傑志做過隊友，佢好強壯擅長喺禁區內搵食，但我哋都有具質素本地童同外援球員，有信心可以踢出好表現。」丹尼爾坐完波監後，今場有望重返大軍名單。

【兩隊預計正選陣容】

大埔

門將：94.謝家榮

後衞：6.羅振庭 33.加比爾 14.馬高斯山度士 99.鄭子森

中場：70.比迪高 4.馮冠鳴 16.陳肇鈞

前鋒：7.馬卡雷拿 11.盧卡斯 95.雷仙奴

東方

門將：1.葉鴻輝

後衞：2.賀爾 3.高素巴耶夫 4.鐘樂安 30.黃梓浩

中場：8.巴拉克 27.馬高斯 16.梁振邦

前鋒：11.黃皓雋 7.巴科爾 23.馬希偉