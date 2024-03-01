希斯基：FC悉尼打吡戰「大」走西悉

今場悉尼打吡大戰一觸即發，事關西悉尼流浪者及FC悉尼如今排在聯賽榜的第5、6位，只有1分的積分差距。

相比之下，FC悉尼的近況明顯較佳，對上10仗只錄得1敗，相反西悉尼流浪者的表現卻非常不穩。我認為，FC悉尼的近況走勢強勁、越戰越勇，可是西悉尼流浪者的表現卻正在下滑當中。

FC悉尼在過去10場賽事中，每1場都能夠取得入球，累積攻入25球。雖然他們也有失球，但往往都能夠取得較多入球而力壓對手。

法比奧高美斯是球隊今季相當好的收購，經已攻入7球，而羅拔馬克同樣是球隊前場的重要一員。但我認為祖羅利的演出至為關鍵，他不但可以取得入球，同時亦能夠製造入球機會，所以FC悉尼將盡量將皮球傳到他的腳下，借助他的能力爭取「士哥」。

西悉尼流浪者今季季初表現出色，但最近防線太容易就被對方撕破，近4仗一共失了9球。由於FC悉尼大踢進攻足球，今場賽事將會演變成一場攻防戰，對球迷來說應該會是一場相當興奮刺激的球賽。

西悉的好消息，就是最近因傷長唞的班頓波里路經已復出。由於球隊的入球能力出現問題，所以這位陣中最佳射手如今能重返球場比賽，將可加強球隊打入前6位置的機會。

上輪聯賽他們憑著尼高拉斯米蘭奴域梅開二度，作客以2比1擊敗阿德萊德聯，所以有尼高拉斯米蘭奴域於左路及班頓波里路於中路坐鎮，令他們將可於前線產生威脅。

然而，由於FC悉尼的前線進攻火力較為強大，所以我預計今仗作客西悉將可獲勝，而且雙方更會合演一場入球騷。