拜仁2000戰失分　哈利卡尼冠軍夢完了吧

周六(2日)凌晨德甲，衞冕嘅拜仁慕尼黑出戰球隊史上第2000場德甲聯賽，卻不幸失分，作客被弗賴堡逼和2比2，落後踢少1場嘅榜首利華古遜7分。根據OPTA統計，拜仁只有7%機會可以後來居上捧盃，恐怕射手哈利卡尼將再次同冠軍無緣。

開賽12分鐘，拜仁慕尼黑就失守，弗賴堡前鋒路蘭沙拉爾頭槌攻門，被門將紐亞神勇撲出之後，佢再打倒掛射門又中楣，拜仁球員解圍不遠，弗賴堡左閘基斯甸根達把握機會，喺禁區外勁射入網打開紀錄。其後拜仁慕尼黑發動猛攻，並喺35分鐘由18歲新星泰爾射入世界波扳平。

換邊之後，拜仁慕尼黑繼續佔上風，哈利卡尼有1次黃金機會卻射斜出界，戰至75分鐘，穆斯亞拿喺禁區內個人表演，扭過對方3位球員之後射入，為拜仁反超前2比1，以為能夠全取3分，點知踢到87分鐘，被弗賴堡前鋒盧卡斯賀拿射入逼和2比2。拜仁慕尼黑成為史上首支踢夠2000場德甲嘅球隊，可惜未能贏波。

拜仁慕尼黑近4場聯賽僅1勝，若然利華古遜周日(3日)晚作客擊敗科隆，雙方距離就會拉開至10分，拜仁爭取德甲12連冠好大機會失敗。拜仁今季已失落德超盃、德國盃，德甲奪冠機會亦非常渺茫，加上歐聯16強首回合作客0比1不敵拉素，如果下周三(6日)凌晨次回合未能收復失地，今季好大機會四大皆空。

哈利卡尼職業生涯從未奪冠，有4次拎亞軍，今季加盟拜仁，以為可以捧盃，恐怕又要做「黑腳」。