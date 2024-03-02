迪布尼挑戰美斯助攻紀錄　夏蘭特幫到手

曼城中場奇雲迪布尼上場英足盃貢獻4次助攻，今季已貢獻12次助攻，由2013/14年球季開始，呢位比利時國腳總共累積202次助攻，同期歐洲5大聯賽之中，僅次於美斯嘅203次，換言之，奇雲迪布尼只要周日(3日)晚英超主場對曼聯，再作出2次助攻，就可以超越美斯，成為近11季歐洲5大聯賽助攻王。

奇雲迪布尼喺季前社區盾已有1次助攻，雖然之後受傷長抖5個月，但復出後愈戰愈勇，喺英超及歐聯合共有6次助攻，英足盃有5次助攻，單係上場16強對盧頓，就有4次助攻，而且都係傳畀艾寧夏蘭特射入，「夏迪」可以話係當今球壇最佳拍檔。

根據統計，由2013/14年球季開始，歐洲5大聯賽最多助攻球員係美斯，期間上陣458場貢獻203次助攻，呢位阿根廷國王已轉投國際邁亞密，未能再增添數字。32歲嘅奇雲迪布尼僅踢441場就有202次助攻，效率更勝美斯，加上艾寧夏蘭特腳風非常順，上場英足盃入5球，相信呢位挪威國腳喺今場「曼市打吡」，好大機會將奇雲迪布尼嘅傳波轉化成入球，幫助佢打破美斯嘅紀錄。